В США закрыли два центра вакцинации Johnson & Johnson

Центры массовой вакцинации от коронавируса препаратом компании Johnson & Johnson в Северной Каролине и Колорадо временно закрыты, сообщает газета The Wall Street Journal. Причиной их закрытия стало появление побочной реакции у нескольких десятков вакцинированных.

В штате Северная Каролина центр закрыли после выявления побочных эффектов у 18 человек, четверо из них госпитализированы для осмотра. Всего в центре сделали прививку более 2,3 тыс. человек. Центр в Колорадо приостановил деятельность после жалоб 11 человек. Представитель Johnson & Johnson сообщил, что компания изучает информацию о любых побочных эффектах вакцинации.