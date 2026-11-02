Финляндия начала работу с Францией по проекту ядерного сдерживания

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил об изменении национальной ядерной доктрины в марте. Он анонсировал усиление французских военно-воздушных сил и флота, увеличение числа атомных боеголовок и распространение французского «ядерного зонтика» на всю Европу. Инициативу поддержали Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция, Дания и Норвегия.