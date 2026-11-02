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Выпуск газеты №203/П

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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №203/П«Ъ» Газета
Мир

Финляндия начала работу с Францией по проекту ядерного сдерживания

Финляндия приступила к реализации инициативы Франции по ядерному сдерживанию. На официальном уровне стороны начали работу на прошлой неделе. Об этом сообщил президент Финляндии Александр Стубб.
«На данном этапе полный объем нашего сотрудничества еще формируется. Мы тщательно оценим последствия различных вариантов, прежде чем принимать какие-либо решения»,— сказал Александр Стубб (цитата по сайту администрации президента).
Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил об изменении национальной ядерной доктрины в марте. Он анонсировал усиление французских военно-воздушных сил и флота, увеличение числа атомных боеголовок и распространение французского «ядерного зонтика» на всю Европу. Инициативу поддержали Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция, Дания и Норвегия.
Подробнее — в материале «Ъ» «Французской обороне предписали ужесточение».
Финляндия