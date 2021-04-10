Регулятор США не нашел подтверждения образования тромбов после прививки Johnson & Johnson

Управление по контролю качества продуктов и лекарственных препаратов США (FDA) не нашло свидетельств того, что вакцина от коронавируса американской компании Johnson & Johnson может приводить к образованию тромбов. При этом FDA сообщило, что ему известно о нескольких людях, которые пострадали от тромбозов после вакцинации.

«На данный момент мы не обнаружили причинно-следственной связи с вакцинацией и тромбозами, продолжаем наше расследование и оценку этих случаев»,— говорится в заявлении FDA (цитата по «Интерфаксу»).

Вакцина Johnson & Johnson одобрена в США и Европе. Ранее в апреле проверку вакцины начало Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA). К регулятору поступила информация о четырех случаях образования тромбов у сделавших прививку. Один случай произошел во время клинических испытаний, три — во время вакцинации в США.