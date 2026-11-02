Римская прокуратура возобновила расследование убийства Пазолини в 1975 году
Прокуратура Рима открыла новое дело об убийстве Пьера Паоло Пазолини, погибшего в ночь с 1 на 2 ноября 1975 года, сообщает ANSA. Итальянский режиссер, поэт и писатель был убит на пляже в Остии недалеко от Рима.
Официально по этому делу был признан виновным и осужден на тот момент несовершеннолетний Джузеппе Пелози. Он отбыл наказание и вышел на свободу в 1983 году. Позже Пелози отказался от первоначальных признательных показаний, утверждая, что убийство совершили трое неизвестных, а он был свидетелем.
Новое дело возбуждено на основании заявления, поданного адвокатом Стефано Макчони в ноябре 2025 года и дополненного в мае 2026 года. Оно основано на новых элементах, собранных защитой. В 2016 и 2023 годах ходатайства о возобновлении расследования уже подавались, но оба раза были отклонены.