Римская прокуратура возобновила расследование убийства Пазолини в 1975 году

Официально по этому делу был признан виновным и осужден на тот момент несовершеннолетний Джузеппе Пелози. Он отбыл наказание и вышел на свободу в 1983 году. Позже Пелози отказался от первоначальных признательных показаний, утверждая, что убийство совершили трое неизвестных, а он был свидетелем.