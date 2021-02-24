Эксперты FDA оценили эффективность вакцины Johnson & Johnson в 66,1%

Эксперты Управления по контролю качества продуктов и лекарственных препаратов (FDA) США пришли к выводу о безопасности и эффективности вакцины Johnson & Johnson от COVID-19, пишет Reuters со ссылкой на документы FDA. Они оценивают эффективность вакцины в 66,1%. Сама J&J ранее сообщала о 64-процентной эффективности вакцины по итогам третьей фазы испытания — при эффективности 72% в США и 57% в ЮАР, где были выявлены новые мутации вируса.

В пятницу экспертная группа FDA рассмотрит вопрос об одобрении вакцины Johnson & Johnson, заявка на это была подана фармкомпанией в начале февраля. Особенность этой вакцины состоит в том, что для вакцинирования нужна лишь одна доза, а не две, как в случае со многими другими вакцинами. Сейчас в США разрешено применение двух вакцин — от компаний Pfizer/BioNTech и от Moderna.

Яна Рождественская