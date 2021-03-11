ЕС одобрил использование вакцины от Johnson & Johnson

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало применение уже четвертой по счету вакцины против коронавируса — от компании Janssen, фармацевтического подразделения Johnson & Johnson. Помимо нее в ЕС разрешено применение вакцин от компаний Moderna, AstraZeneca, а также Pfizer и BioNTech. Российский препарат «Спутник V» европейский регулятор пока не одобрил.

«ЕМА рекомендовала предоставить условное регистрационное удостоверение на вакцину против коронавируса компании Janssen для людей старше 18 лет»,— говорится в заявлении на сайте регулятора. Условная регистрация означает, что разрешение выдано на основе «менее полных данных, чем того требует обычная процедура». В дальнейшем заявитель должен будет представить исчерпывающие клинические данные.

«Исследование показало, что количество симптоматических случаев COVID-19 через две недели снизилось на 67% у людей, получивших вакцину Janssen (116 случаев из 19 630 человек)»,— отметил регулятор. Побочные эффекты препарата обычно были легкими или умеренными и исчезли в течение нескольких дней после вакцинации, говорится в сообщении.

Компания Janssen подала в ЕМА заявку для получения регистрационного удостоверения на свою вакцину 15 февраля. До этого препарат с 1 декабря 2020 года проходил процедуру постепенной экспертизы (rolling review). 4 марта Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что эту процедуру начала проходить российская вакцина «Спутник V».

О регистрации «Спутника V» в Евросоюзе — в материале “Ъ” «Российскую вакцину проверят на "эффективность, безопасность и качество"».