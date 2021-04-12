Главу «Альянса врачей» оштрафовали на 180 тыс. руб. за акцию у колонии Навального

Петушинский районный суд Владимирской области оштрафовал главу «Альянса врачей» (внесен Минюстом в реестр иноагентов) и лечащего врача Алексея Навального Анастасию Васильеву на 180 тыс. руб. за акцию у ИК-2 в Покрове, сообщил правозащитный центр «Апология протеста». 6 апреля она и еще около 30 человек собрались у колонии, где содержится оппозиционер, с требованием предоставить политику медицинскую помощь.

Госпожу Васильеву признали виновной по ч.3 ст.20.2.2 КоАП РФ (массовое пребывание граждан, создавшее помехи, совершенное на территориях, непосредственно прилегающих к территориям и зданиям учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы). «В протоколе говорилось, что действия Васильевой повлекли за собой "нарушения функционирования ИК-2, общественного порядка, движения транспорта, пешеходов"»,— сообщил адвокат центра Михаил Арсеньев.

По его словам, судья отказался удовлетворить ходатайство о допуске прокурора и вызове свидетелей. Решение суда защита Анастасии Васильевой планирует обжаловать.

В марте господин Навальный сообщил о проблемах со спиной и заявил, что в колонии его не лечат. Позднее он объявил голодовку. Его лечащего врача к нему не пускают. 5 апреля он сообщил о сильном кашле и высокой температуре. ФСИН подтвердила, что Навальный заболел. 7 апреля врачи колонии нашли у оппозиционера две грыжи. 12 апреля сторонники политика сообщили, что господина Навального перевели из медицинской части обратно в отряд.

О здоровье политика — в материале “Ъ” «Алексей Навальный вызывает врача».