У Навального нашли две грыжи

Врачи ИК-2 в городе Покрове Владимирской области сообщили политику Алексею Навальному, что у него обнаружены две грыжи, рассказала его адвокат Ольга Михайлова. По ее словам, политику огласили диагноз, однако не дали медицинское заключение или снимок МРТ.

«Мы отправили адвокатский запрос неврологу, объяснили ему тот диагноз, который озвучен Алексею, что у него есть две грыжи и протрузия, и острый период сейчас. Это показало МРТ. Алексею само МРТ не дали, медицинское заключение тоже не показали, но на словах ему дали записать диагноз, который у него есть»,— сказала госпожа Михайлова «Дождю».

Ольга Михайлова отметила, что невролог с ее стороны назвал текущее лечение в колонии неэффективным. По ее словам, лечение диклофенаком и никотиновой кислотой, на котором настаивает фельдшер колонии, «может привести к ухудшению состояния». Алексей Навальный отказывается от этих лекарств.

По словам госпожи Михайловой, политик начал жаловаться на потерю чувствительности рук. «Он продолжает испытывать боли в спине, в ноге. Плюс ко всему у него утрачивается чувствительность, помимо ног, еще и руки теперь задействованы»,— сказала она.

Алексей Навальный отбывает срок по делу «Ив Роше» о мошенничестве и легализации преступных средств. 2 февраля Симоновский районный суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок на реальный из-за нарушения условий испытательного срока. После прибытия в колонию оппозиционер начал жаловаться на ухудшение состояния здоровья и объявил голодовку. 6 марта сторонники политика собрались у колонии в Покрове с требованиями допустить к нему личного врача. Участники акции и журналисты были задержаны.

О состоянии здоровья оппозиционера — в материале “Ъ” «Алексей Навальный вызывает врача».