Сторонники Навального рассказали, что ему угрожают принудительным кормлением

Оппозиционера Алексея Навального, отбывающего заключение в колонии во Владимирской области, перевели из медицинской части в отряд, сообщили его сторонники в Twitter. По их словам, администрация колонии угрожает начать принудительное кормление политика.

После прибытия в колонию Алексей Навальный начал жаловаться на ухудшение состояния здоровья и объявил голодовку. Затем врачи обнаружили у него две грыжи.

«Видя серьезность голодовки, администрация ежедневно угрожает начать принудительное кормление. При этом Алексея перевели обратно из медчасти в отряд. Врача к нему так и не пускают»,— говорится в сообщении. После начала голодовки он похудел на 8 кг.

Напомним, в 2014 году суд признал Алексея Навального и его брата Олега виновными в мошенничестве и легализации преступных средств (ч. 2, ч. 3 ст. 159.4 и ч. 2 ст. 174.1 УК РФ). Они, как считает следствие, убедили компанию «Ив Роше» заключить невыгодный контракт. В 2017 году ЕСПЧ признал приговор несправедливым, Верховный суд РФ отказался его отменить. 2 февраля 2021 года Симоновский районный суд Москвы заменил оппозиционеру условный срок на реальный из-за нарушения условий испытательного срока. Алексей Навальный должен провести в колонии два года и восемь месяцев.

О его состоянии здоровья читайте в публикации “Ъ” «Алексей Навальный вызывает врача».