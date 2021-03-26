Алексей Навальный вызывает врача

Оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий заключение по так называемому делу «Ив Роше» в колонии ИК-2 во Владимирской области, сообщил о резком ухудшении состояния своего здоровья. По его словам, речь идет о защемлении нерва. Врач-невролог подтвердил “Ъ”, что описанные в открытых источниках симптомы могут говорить о таком диагнозе, он не опасен для жизни, но пациенту может потребоваться операция в специализированной клинике. Господин Навальный также квалифицировал как пытку ежечасные ночные поверки, связанные с его статусом «склонного к побегу». Член Совета по правам человека (СПЧ) Игорь Каляпин заявил “Ъ”, что, если данные о поверках подтвердятся, о них доложат главе совета Валерию Фадееву. Представители ФСИН ранее заявили, что Алексея Навального 24 марта осмотрели врачи и нашли его состояние удовлетворительным.

Сторонники Алексея Навального опубликовали два его заявления, адресованных ФСИН. В первом политик сообщает, что ему отказано в допуске врача Алексея Баринова, доцента кафедры нервных болезней и нейрохирургии Института клинической медицины им. Н. В. Склифосовского Сеченовского университета, которого пригласили для осмотра политика в связи жалобами на боли в спине. Вместо этого 19 марта оппозиционера осмотрел специалист-невролог, предположительно из системы ФСИН, который обещал указать диагноз и лечение в медкарте. Диагноза господин Навальный так и не узнал, но начал получать лечение в виде двух таблеток ибупрофена в день и одноименной мази. Алексей Навальный предполагает, что у него «защемление позвоночного нерва», требующее «надлежащего лечения», в котором ему отказывают сотрудники ФСИН. По его словам, ему также отказали в медицинской передаче с лекарствами. Политик требует допустить к его лечению названного им врача, а также проверить «факты систематического отказа в медицинской помощи». Во втором заявлении, на имя директора ФСИН Александра Калашникова, господин Навальный жалуется на особенности режима пребывания в ИК-2, связанные с его постановкой на учет как склонного к побегу. Ночью к Алексею Навальному каждый час приходит сотрудник ФСИН, включает систему «Дозор», снимает его на камеру и вслух объявляет, что осужденный на месте. «Подобные действия сотрудников ФКУ ИК-2 лишают меня сна, фактически ко мне применяется пытка бессонницей»,— пишет господин Навальный, уточняя, что ранее получил «выговор за то, что встал на 10 минут раньше положенного времени, тем самым нарушив восьмичасовой сон и распорядок дня». Господин Навальный также потребовал провести проверку и прекратить применение к нему «незаконных пыточных мер».

Жена Алексея Навального Юлия сообщила в Instagram, что политику не передают даже материалы с упражнениями из специальной гимнастики, которая может облегчить боль, и предположила, что Алексею, перенесшему «смертельное отравление», может «потребоваться серьезное лечение». Юлия Навальная также призвала президента Владимира Путина немедленно освободить Алексея Навального, который, по мнению его супруги, находится в заключении незаконно и только по причине того, что российские власти опасаются политической конкуренции. Напомним, суд направил господина Навального в колонию по ходатайству ФСИН. Ведомство обвинило политика в неисполнении требований режима испытательного срока по делу «Ив Роше».

«Судя по открытым источникам, Алексей Навальный жалуется на боль в пояснице, онемение в икре и боль в ноге. Это может соответствовать самым разным проблемам, но, учитывая, что симптомы развились остро, они могут говорить о грыже позвоночного диска,— пояснил “Ъ” заведующий отделением нейрохирургии Университетской клиники МГУ, кандидат медицинских наук Алексей Кащеев.— Это довольно распространенное заболевание. Способы лечения различны, но если есть выраженная корешковая боль, то обычно показано проведение МРТ. Если подтверждается достаточный объем грыжи диска, целесообразно малоинвазивное микрохирургическое вмешательство». Господин Кащеев отмечает, что такое состояние «не опасно для жизни». «Но, во-первых, это больно, а иногда очень больно, во-вторых, при этом заболевании может развиваться чувствительный или двигательный дефицит: может появиться слабость в ноге или ногах, онемение. Профилактика такого дефицита — один из поводов оперировать таких больных быстро, если к этому есть показания». Такая операция, по словам господина Кащеева, «требует, чтобы заключенного перевезли в специализированную клинику».

В УФСИН по Владимирской области ранее заявили, что 24 марта Алексея Навального наряду с другими осужденными ИК-2 осматривали врачи, которые признали его состояние стабильным и удовлетворительным. “Ъ” направил запрос в УФСИН, но ведомство оперативно не сообщило дополнительных сведений о состоянии здоровья и условиях содержания господина Навального.

Что касается ночных поверок, член президентского Совета по правам человека Игорь Каляпин называет депривацию сна «одной из самых жестоких пыток». Если сообщения о ней подтвердятся, эта информация немедленно будет доведена до советника президента, главы СПЧ Валерия Фадеева, заявил господин Каляпин “Ъ”: «Применение пытки нельзя объяснить никакими режимами и регламентами. Если это правда, это нарушение закона, направленное на подрыв психического здоровья осужденного». Напомним, впервые о ночных поверках господин Навальный сообщил на прошлой неделе. После этого председатель ОНК Владимирской области Вячеслав Куликов, заявил, что навещал Алексея Навального, у которого «проходит период адаптации» после прибытия в ИК-2, и жалоб на нарушения прав сотрудниками колонии от него не услышал. В четверг господин Куликов оказался недоступен для комментариев.

Мария Старикова, Наталья Костарнова, Иван Тяжлов