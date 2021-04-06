Личного врача Навального задержали возле колонии в Покрове

Главу «Альянса врачей» (выполняет в России функцию иноагента) Анастасию Васильеву — личного врача оппозиционера Алексея Навального — задержали возле колонии ИК-2 города Покров во Владимирской области, где политик отбывает срок. Профсоюз врачей проводит возле колонии протестную акцию, передает корреспондент “Ъ”. Протестующие требуют предоставить господину Навальному медицинскую помощь.

Как сообщает Telegram-канал «Avtozak Live», также задержали двух других представителей «Альянса врачей», корреспондента канала «Штаб Навального» Дмитрия Низовцева, ведущего CNN Мэттью Чэнса и неназванного корреспондента «Белсат ТВ». «МБХ медиа» передает, что задержана также координатор кемеровского штаба Навального Ксения Пахомова.

Корреспондент “Ъ” передает, что сотрудник полиции просил собравшихся разойтись и предупреждал о возможных задержаниях. Всего возле колонии находилось около 30 человек, более половины из которых — журналисты. Сейчас журналисты и активисты отошли от колонии, как этого требовала полиция.

В марте Алексей Навальный заявил, что у него начались проблемы со спиной, но в колонии его не лечат. 31 марта политик объявил голодовку. Он настаивает, что по закону у него есть право пригласить врача-специалиста за свой счет. Вчера оппозиционер рассказал, что у него сильный кашель и температура до 38,1. ФСИН подтвердила, что Навальный заболел.

Напомним, 2 февраля 2021 года Симоновский районный суд Москвы заменил оппозиционеру условный срок по делу «Ив Роше» на реальный из-за нарушения условий испытательного срока. Алексей Навальный должен провести в колонии два года и восемь месяцев, он находится в ИК-2 города Покров во Владимирской области. За первые две недели в ИК он получил шесть выговоров.

О состоянии здоровья оппозиционера читайте в материале “Ъ” «Алексей Навальный вызывает врача».