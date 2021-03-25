ФСИН заявила об удовлетворительном состоянии здоровья Навального

Состояние здоровья оппозиционера Алексея Навального, отбывающего наказание по делу «Ив Роше» в колонии во Владимирской области, оценивается как стабильное и удовлетворительное, передает «Интерфакс» заявление областного управления ФСИН. Накануне координатор региональных штабов политика Леонид Волков заявил, что самочувствие Алексея Навального в колонии ухудшилось. Соратник оппозиционера допускал, что того держат в тюремной больнице, но руководство колонии якобы хочет это скрыть.

«24 марта в учреждениях УФСИН по Владимирской области по заявлению осужденных проводились медобследования, в том числе обследовался и осужденный Навальный. По результатам обследования его состояние здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное»,— передает «Интерфакс» сообщение УФСИН по Владимирской области.

Управление ФСИН не может сообщить, находится ли Алексей Навальный в больнице или нет, так как это было бы разглашением персональных данных, заявила «Открытым медиа» представительница управления. «Его состояние удовлетворительное, а находится ли он под наблюдением врачей сейчас — этого я сказать не могу»,— сказала она. Адвокат Ольга Михайлова сообщила «МБХ медиа», что защитники Алексея Навального уже давно приехали в колонию: «Нас записали в журнал и сказали ждать».

Уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова заявила, что не получала жалоб в связи с нахождением Алексея Навального в колонии. «У меня до сих пор нет ни одной жалобы в отношении Навального ни от кого»,— сказала она «РИА Новости».

Ранее господин Волков говорил, что Алексей Навальный сообщал о сильных болях в спине и об онемении ноги. Леонид Волков тоже рассказал, что 24 марта адвокатов Алексея Навального не пустили к политику, сославшись на режимные мероприятия.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил условный срок Алексею Навальному по делу «Ив Роше» на реальный. На этой неделе команда политика предложила его сторонникам, готовым выйти на митинг, зарегистрироваться на сайте «Свободу Навальному». Оппозиционеры обещают анонсировать митинг, когда число готовых присоединиться к кампании достигнет «по крайней мере» 500 тыс. человек.

Подробнее — в материале “Ъ” «На протесты по регистрации».