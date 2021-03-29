Что ждет россиян в апреле 2021 года Краткий обзор основных законодательных изменений

Возобновление авиасообщения с рядом стран, новые правила проведения экзаменов в ГИБДД и другие нововведения.

С 1 апреля Россия возобновляет авиасообщение с Германией, Узбекистаном, Таджикистаном, Венесуэлой, Сирией и Шри-Ланкой.

Какие правила действуют в популярных у российских туристов странах мира — в материале “Ъ”.

С 1 апреля экзамены в ГИБДД для получения водительских прав будут проходить только в условиях реального движения, а не на закрытой площадке. Изменения коснутся кандидатов в водители легковых автомобилей, грузовиков и автобусов. Также у россиян появится право аннулировать результаты экзамена, если они с ним не согласны.

Подробнее о новых правилах — в материале “Ъ”.

С 1 апреля все смартфоны, планшеты, телевизоры с функцией Smart TV, ноутбуки и персональные компьютеры, произведенные для продажи в России, должны быть оснащены предустановленным отечественным ПО.

Как Минцифры составило рейтинг программ для предустановки на смартфоны — в материале “Ъ”.

С 1 апреля устанавливается минимальная стоимость пачки сигарет — 107 руб. 78 коп. Купить дешевле не получится. Цена установлена Минсельхозом и рассчитана по специальной формуле, учитывающей ставки акциза, налога на добавленную стоимость и повышающий коэффициент.

О снижении доли рынка нелегальных сигарет — в материале “Ъ”.

С 1 апреля начнется эксперимент по маркировке пива, а также напитков, произведенных на его основе. На бутылки и банки будут наносить специальный двумерный код, позволяющий узнать полную информацию о продукте, а также отследить его перемещения от производителя к покупателю.

О развитии системы маркировки в России — в материале “Ъ”.

С 1 апреля меняются правила проведения медосмотров. Периодический осмотр смогут проводить мобильные бригады медиков-специалистов, если работники заранее сдали необходимые анализы. На внеочередные медосмотры работодатели смогут отправить сотрудников даже после временной нетрудоспособности.

О других возможных изменениях в правилах медосмотров — в материале “Ъ”.

С 1 апреля граждане старше 65 лет смогут вернуться на работу в офисы и на предприятия. Удаленка становится для них рекомендательной, но не обязательной мерой профилактики коронавируса.

Подробнее о снятии ограничений — в материале “Ъ”.

С 1 апреля социальные пенсии в России будут проиндексированы на 3,4%.

Подробнее — в материале “Ъ”.

С 10 апреля ломбарды, попавшие в госреестр до 10 января 2021 года, могут лишиться права выдавать потребительские займы. Также они не смогут продлить сроки исполнения обязательство по заключенным ранее договорам. Выход один — пройти перерегистрацию в госреестре по новым, установленным в январе правилам.

Подробнее о нововведении — в материале “Ъ”.

Анна Поваго