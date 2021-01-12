Всероссийская перепись заложения

С 11 января вступили в силу поправки к закону «О ломбардах». В частности, они касаются новых требований регистрации этих финансовых учреждений, а также требований к их руководству. Попадут в реестр ломбарды не автоматически, как ранее, а по заявлению, причем при выполнении требований ЦБ. Это испытание рынок переживет, уверены эксперты, но уже в 2022 году, с переходом на единый план счетов, небольшие игроки предпочтут уступить бизнес крупным сетям.

ЦБ 11 января напомнил ломбардам, что для них начинает действовать процедура допуска на финансовый рынок. Согласно изменениям в законодательстве «О ломбардах», организации, которые только собираются получить статус ломбарда, а также действующие организации должны направить в Банк России заявление о внесении сведений в государственный реестр ломбардов и необходимые документы. Перечень этих документов и требования к ним установлены указанием ЦБ.

131,028 процента годовых составляет предельное значение полной стоимости кредита (займа) для ломбардов (ювелирных, меховых, техники, за исключением авто), по данным ЦБ

Если ломбарды вовремя не подадут документы для внесения сведений в реестр, то с 10 апреля их деятельность будет ограничена. Организации не смогут заключать новые договоры займа и вносить изменения в сроки исполнения обязательств в заключенных договорах. А если сведения не будут включены в реестр до 9 июля, то она утратит статус, а спустя 90 дней и право использовать в названии слово «ломбард». Кроме того, в законе уточнены требования к деловой репутации органов управления ломбардов.

Под надзор ЦБ ломбарды попали осенью 2014 года. Реестр ломбардов на тот момент формировался просто — из тех организаций, которые были зарегистрированы налоговиками в ЕГРЮЛ. Таких было около 8 тыс. штук с соответствующими кодами деятельности. С тех пор регулятор провел значительную расчистку и упорядочивание рынка.

В результате первоначально сформированный реестр ломбардов за пять лет значительно уменьшился. По данным Банка России, в октябре 2020 года было зарегистрировано около 3,3 тыс. юрлиц-ломбардов (29 октября 2020 года). Сокращению способствовали постепенное ужесточение требований к новым поднадзорным ЦБ, введение обязательной сдачи отчетности в ЦБ, распространение на ломбарды большинства норм закона «О потребительском кредите».

Сейчас происходит унификация требований к участникам финансового рынка, отмечает председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев. «ЦБ ожидаемо следует курсу постепенного усиления регулирования ломбардов,— отмечает CEO сервиса Zalogoff Сергей Земелькин.— Пока процедура заявительная, следующий шаг может быть к разрешительному формату (когда регулятор будет не просто регистрировать игрока, а, как в случае с банками, давать разрешение на получение лицензии.— “Ъ”)».

По словам главы Национального объединения ломбардов Алексея Лазутина, изменения анонсировали заранее, и на подготовку к ним у участников рынка было время: «При этом в новых нормах ЦБ наделяется правом исключения ломбарда из реестра в случае неисполнения предписаний ЦБ несколько раз подряд, что ранее было возможно лишь по решению суда. Это создает определенные риски влияния человеческого фактора — отдельных инспекторов ЦБ».

Еще более важное значение, чем изменение порядка включения в реестр, по мнению эксперта, будет иметь перевод ломбардов на единый план счетов в 2022 году, что окажется под силу не всем. На этом фоне можно ожидать консолидации рынка, при этом число розничных точек присутствия ломбардов вряд ли существенно изменится, а вот количество игроков может сократиться примерно на 20%.

Ксения Дементьева