Великобритания поставит Украине новые партии ракет Storm Shadows
Великобритания направит Украине дополнительные партии крылатых ракет большой дальности Storm Shadows. По информации The Telegraph решение о поставке Киеву ракет было принято во время встречи в Лондоне британского премьер-министра Энди Бернхэма и президента Украины Владимира Зеленского в начале недели.
Издание уточняет, что ракеты, способные наносить удары по целям в глубине территории России, поставляются «для усиления поддержки Украины перед зимой».
Ранее Storm Shadows поставляли Украине осенью прошлого года. Объем прежней и новой поставки не раскрывается «по соображениям безопасности».
Storm Shadows — крылатая ракета воздушного базирования, оснащенная турбореактивным дозвуковым двигателем, системой инфракрасного самонаведения и бортовым процессором с GPS. Ракета способна летать на сверхмалых высотах — 30–40 м.