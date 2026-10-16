В Кабмине назвали дату первого за 5 лет заседания межправкомиссии РФ и Словакии
Заседание межправкомиссии РФ и Словакии пройдет 26 октября в Москве
Первое за 5 лет заседание межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству России и Словакии пройдет в Москве 26 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского правительства.
По информации агентства, на заседании стороны обсудят ключевые вопросы двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах.
Предыдущая встреча состоялась в ноябре 2021 года в Братиславе. Сопредседателями выступили министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар.
В сентябре Юрай Бланар сообщал о намерении восстановить работу комиссии. По его словам, у словацкой стороны есть конкретные темы для обсуждения. Среди них он назвал поставки природного газа и долгосрочный контракт государственной компании SPP с «Газпромом».