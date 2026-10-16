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Выпуск газеты №192«Ъ» Газета
Мир

Четыре человека погибли при стрельбе в начальной школе в США

Минимум три ребенка и один взрослый погибли при стрельбе в начальной школе Silver Rail в Бенде в штате Орегон. Об этом со ссылкой на источники сообщают CBS News и CNN.
По информации пресс-службы полиции Бенда, минимум двух человек госпитализировали. Точное число пострадавших пока не установлено.
Полиция получила сообщение о стрельбе неизвестного по автомобилю. Спустя минуту поступило множество звонков на номер 911 о том, что этот человек вошел в здание школы и открыл стрельбу.
Полиция прибыла на место через три минуты, к этому моменту стрелок — 16-летний подросток — уже был мертв. По информации CBS News, подозреваемый стрелок мог быть застрелен случайным прохожим.
Директор ФБР Кэш Патель заявил, что местное отделение ведомства оказывает помощь местной полиции. Кроме того, расследованию содействует Бюро по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам (ATF), уточнил источник CBS.