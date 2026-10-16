Число сбитых БПЛА над Москвой с начала суток выросло до 42

В аэропортах Московского авиаузла продолжают действовать ограничения — Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский не отправляют и не принимают авиарейсы. Аэрофлот предупредил о переносе и отмене некоторых рейсов. По информации ТАСС, более 20 рейсов, направлявшихся в Москву, были перенаправлены в другие города.