Число сбитых БПЛА над Москвой с начала суток выросло до 42
Силы ПВО сбили 20 БПЛА на пути к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Всего с начала суток над Московским регионом было уничтожено 42 дрона.
В аэропортах Московского авиаузла продолжают действовать ограничения — Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский не отправляют и не принимают авиарейсы. Аэрофлот предупредил о переносе и отмене некоторых рейсов. По информации ТАСС, более 20 рейсов, направлявшихся в Москву, были перенаправлены в другие города.