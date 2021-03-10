Социальные пенсии с 1 апреля могут проиндексировать на 3,4%

Минтруд РФ предложил с 1 апреля проиндексировать социальные пенсии в России на 3,4%, следует из проекта, размещенного на портале правовых актов. В 2021 году социальные пенсии проиндексировали на 6,1%.

Социальную пенсию получают более 3 млн человек. Это регулярная госвыплата, которая выплачивается гражданам по достижении нетрудоспособного возраста, если у человека нет подтвержденного трудового стажа или его недостаточно для назначения трудовой пенсии. Также социальную пенсию получают люди с инвалидностью и те, кто потерял кормильца.

«В соответствии с действующим законодательством, индексация производится с учетов темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. Таким образом, размер индексации пенсий в 2021 году определяется как соотношение величины прожиточного минимума пенсионера за 2020 год (9 308 рублей) к аналогичной величине за 2019 год (9 002 руб.). В связи с этим с 1 апреля 2021 года индексация размеров социальных пенсий составит 3,4%»,— передает ТАСС сообщение пресс-службы Минтруда. Там уточнили, что в результате проведения индексации средний размер социальной пенсии с 1 апреля 2021 года составит 10 183 руб.

В прошлом году средняя социальная пенсия после индексации составила около 9,85 тыс. руб. Напомним, в соответствии с принятыми летом поправками к Конституции индексация пенсий должна проводиться «не реже одного раза в год» в установленном законом порядке.