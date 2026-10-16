В США экстрадировали россиянина по обвинению в обходе санкций против РФ
Гражданин России Александр Суворов был экстрадирован из Швеции в Нью-Йорк. Его обвиняют в обходе санкций против РФ. Об этом сообщает Минюст США.
По данным американских ведомств, 52-летний россиянин руководил международной сетью закупок, которая в период с марта 2022 года по апрель 2023 года нелегально экспортировала из США в Россию микроэлектронные компоненты двойного назначения.
Для обхода ограничений использовались подставные компании в Гонконге. Через них оформлялись заказы и переводились средства американским фирмам. Как указано в сообщении Минюста, детали могут применяться в системах военной связи, радиолокации и высокоточного позиционирования.
Суворов был экстрадирован из Швеции 15 октября. Его первое судебное заседание в Нью-Йорке назначено на 16 октября. Ему предъявлены обвинения по трем пунктам, включая сговор с целью отмывания денег, контрабанду товаров из США и нарушение Закона о реформе экспортного контроля (ECRA).