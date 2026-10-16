В США экстрадировали россиянина по обвинению в обходе санкций против РФ

Суворов был экстрадирован из Швеции 15 октября. Его первое судебное заседание в Нью-Йорке назначено на 16 октября. Ему предъявлены обвинения по трем пунктам, включая сговор с целью отмывания денег, контрабанду товаров из США и нарушение Закона о реформе экспортного контроля (ECRA).