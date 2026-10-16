Трамп назвал причину трудностей в решении конфликта РФ и Украины
Президент США Дональд Трамп объяснил часть трудностей в достижении урегулирования личной враждой между президентами России и Украины.
«Как вы знаете, Путин ненавидит Зеленского, а Зеленский ненавидит Путина. И когда есть такая ненависть, очень трудно о чем-то договориться»,— сказал он в интервью телеканалу Newsmax.
Однако американский президент отметил, что конфликт должен «скоро закончиться», а также что обе стороны хотели бы завершения боевых действий.
Дональд Трамп неоднократно заявлял о том, что личная неприязнь президентов России и Украины мешает урегулированию конфликта. В сентябре президент США сказал, что политики «неспособны разговаривать друг с другом».