Московским пенсионерам возвращают за проезд

В Москве с 8 марта отменяется режим домашней изоляции для граждан старше 65 лет, а их транспортные карты разблокируют. Столичный мэр Сергей Собянин объяснил это снижением числа новых заражений коронавирусом в городе впятеро в сравнении с концом прошлого года. Ограничения для пенсионеров отменили через год после ввода в Москве режима повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса. Фактически в столице остался единственный карантинный запрет — на массовые мероприятия.

Об отмене ограничений для пожилых граждан говорится в указе №13 столичного мэра. «Бабушки и дедушки… все чаще обращаются к нам и говорят: "Когда вы выпустите нас из дома?"»,— рассказал господин Собянин, уточнив, что теперь «такая возможность есть». Обязанность «не покидать место проживания» для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями в указе заменяется рекомендацией оставаться дома.

С 8 марта, согласно тексту документа, транспортные карты этих категорий горожан должны быть разблокированы.

Указ также отменяет обязанность работодателей перевести пожилых сотрудников на удаленную работу (также заменена рекомендацией).

Послабления градоначальник связал со снижением впятеро числа новых заражений коронавирусом в сравнении с концом 2020 года.

При этом господин Собянин все равно предостерег пенсионеров от поездок в транспорте, напомнив, что в стационары ежедневно попадают 700–800 тяжелобольных COVID-19.

Послабления для пожилых горожан были сделаны через год после первого указа Сергея Собянина о масштабных ограничениях в связи с пандемией коронавируса. Так, с 5 марта 2020 года в городе был введен режим повышенной готовности, с 26 марта гражданам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями была предписана самоизоляция, а их транспортные карты были отключены. Под ограничения тогда попали 1,8 млн горожан. При этом мэр обещал выплатить пожилым гражданам по 4 тыс. руб. компенсации расходов в связи с режимом самоизоляции. Остальным москвичам домашний карантин предписали с 30 марта, позволяя сходить в соседний продуктовый магазин и аптеку, вынести мусор и выгулять собаку. Нарушителей ждал штраф 4–5 тыс. руб. С 15 апреля для любых поездок по Москве нужно было получать цифровые коды. С 12 мая горожан при посещении магазинов и аптек обязали носить маски и перчатки.

Основные ограничения были отменены в Москве с 9 июня, в том числе режим домашней самоизоляции и запрет пользоваться льготными проездными. Но в сентябре 2020 года Сергей Собянин вновь предписал гражданам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями соблюдать режим домашней самоизоляции. А 6 октября мэр своим указом распорядился отключить льготные проездные школьникам и пенсионерам.

В январе 2021 года власти стали отменять ограничения второй волны коронавируса. С 18 января в городские школы Москвы вернулись все ученики, с 22 января в Москве вновь начали работу музеи, библиотеки, колледжи, спортивные школы и детские развлекательные учреждения, а театры, кино и концертные залы разрешили заполнять наполовину, а не на четверть. С 27 января в Москве вновь была разрешена работа ночных клубов, ресторанов, дискотек и заведений общепита с 23:00 до 6:00 (запрет был введен в ноябре прошлого года). Кроме того, столичной мэрией было отменено требование для работодателей о переводе 30% сотрудников на удаленку (действовало с октября 2020 года). Однако предписания для граждан 65 лет соблюдать домашний режим сохранялись в Москве до сих пор. При этом в мэрии подчеркивали, что активируют льготные проездные пожилым москвичам лишь после прохождения вакцинации от COVID-19.

Отметим, ранее указ мэра о приостановке бесплатного проезда пенсионерам в Москве в связи с пандемией коронавируса признал законным Мосгорсуд.

В Совете по правам человека при президенте РФ (СПЧ) приветствовали решение властей о разблокировке транспортных карт, назвав его «долгожданным». В СПЧ напомнили, что глава совета Валерий Фадеев ранее обращался в городскую мэрию в связи с поступавшими ему жалобами от пенсионеров.

В итоге фактически единственным оставшимся карантинным ограничением является полный запрет массовых мероприятий в Москве. К их числу относятся уличные шествия и митинги. В начале февраля 2021 года Сергей Собянин подчеркивал, что разрешать массовые мероприятия «пока рано», дав понять, что основные карантинные ограничения могут быть отменены к маю.

Александр Воронов