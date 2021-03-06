Московским пенсионерам возвращают за проезд

В Москве с 8 марта отменяется режим домашней изоляции для граждан старше 65 лет, а их транспортные карты разблокируют. Столичный мэр Сергей Собянин объяснил это снижением числа новых заражений коронавирусом в городе впятеро в сравнении с концом прошлого года. Ограничения для пенсионеров отменили через год после ввода в Москве режима повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса. Фактически в столице остался единственный карантинный запрет — на массовые мероприятия.
Об отмене ограничений для пожилых граждан говорится в указе №13 столичного мэра. «Бабушки и дедушки… все чаще обращаются к нам и говорят: "Когда вы выпустите нас из дома?"»,— рассказал господин Собянин, уточнив, что теперь «такая возможность есть». Обязанность «не покидать место проживания» для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями в указе заменяется рекомендацией оставаться дома.
- С 8 марта, согласно тексту документа, транспортные карты этих категорий горожан должны быть разблокированы.
- Указ также отменяет обязанность работодателей перевести пожилых сотрудников на удаленную работу (также заменена рекомендацией).
Послабления градоначальник связал со снижением впятеро числа новых заражений коронавирусом в сравнении с концом 2020 года.
Послабления для пожилых горожан были сделаны через год после первого указа Сергея Собянина о масштабных ограничениях в связи с пандемией коронавируса. Так, с 5 марта 2020 года в городе был введен режим повышенной готовности, с 26 марта гражданам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями была предписана самоизоляция, а их транспортные карты были отключены. Под ограничения тогда попали 1,8 млн горожан. При этом мэр обещал выплатить пожилым гражданам по 4 тыс. руб. компенсации расходов в связи с режимом самоизоляции. Остальным москвичам домашний карантин предписали с 30 марта, позволяя сходить в соседний продуктовый магазин и аптеку, вынести мусор и выгулять собаку. Нарушителей ждал штраф 4–5 тыс. руб. С 15 апреля для любых поездок по Москве нужно было получать цифровые коды. С 12 мая горожан при посещении магазинов и аптек обязали носить маски и перчатки.
Основные ограничения были отменены в Москве с 9 июня, в том числе режим домашней самоизоляции и запрет пользоваться льготными проездными. Но в сентябре 2020 года Сергей Собянин вновь предписал гражданам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями соблюдать режим домашней самоизоляции. А 6 октября мэр своим указом распорядился отключить льготные проездные школьникам и пенсионерам.
В январе 2021 года власти стали отменять ограничения второй волны коронавируса. С 18 января в городские школы Москвы вернулись все ученики, с 22 января в Москве вновь начали работу музеи, библиотеки, колледжи, спортивные школы и детские развлекательные учреждения, а театры, кино и концертные залы разрешили заполнять наполовину, а не на четверть. С 27 января в Москве вновь была разрешена работа ночных клубов, ресторанов, дискотек и заведений общепита с 23:00 до 6:00 (запрет был введен в ноябре прошлого года). Кроме того, столичной мэрией было отменено требование для работодателей о переводе 30% сотрудников на удаленку (действовало с октября 2020 года). Однако предписания для граждан 65 лет соблюдать домашний режим сохранялись в Москве до сих пор. При этом в мэрии подчеркивали, что активируют льготные проездные пожилым москвичам лишь после прохождения вакцинации от COVID-19.
В Совете по правам человека при президенте РФ (СПЧ) приветствовали решение властей о разблокировке транспортных карт, назвав его «долгожданным». В СПЧ напомнили, что глава совета Валерий Фадеев ранее обращался в городскую мэрию в связи с поступавшими ему жалобами от пенсионеров.
В итоге фактически единственным оставшимся карантинным ограничением является полный запрет массовых мероприятий в Москве. К их числу относятся уличные шествия и митинги. В начале февраля 2021 года Сергей Собянин подчеркивал, что разрешать массовые мероприятия «пока рано», дав понять, что основные карантинные ограничения могут быть отменены к маю.