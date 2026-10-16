Трамп: я не большой поклонник Зеленского
Президент США Дональд Трамп заявил, что он «не в восторге» от президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, с ним договариваться сложнее, чем с президентом России Владимиром Путиным.
«Зеленский — не тот человек, с которым нам удобно иметь дело… Он не хочет урегулирования. Он говорит, что хочет, но на самом деле нет. Нет, я не поклонник Зеленского»,— сказал американский президент в интервью телеканалу Newsmax.
В интервью господин Трамп также предположил, что конфликт завершится до истечения его президентского срока. «Он должен скоро закончиться. Я думаю, на самом деле они оба (президенты России и Украины. — “Ъ”) хотели бы его завершения»,— добавил президент США.