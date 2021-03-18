В России с 1 апреля изменятся правила сдачи экзаменов на права

С 1 апреля 2021 года вступят в силу изменения в правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских прав, сообщает ГИБДД России.

«Ъ» неоднократно рассказывал об изменениях, но в связи с большим объемом недостоверной информации и искажений Госавтоинспекция начала кампанию по подготовке населения к реформе. Центральное нововведение — отмена традиционной «площадки», вместо нее будет единый практический экзамен в городских условиях. В состав нового теста войдут упражнения для проверки первоначальных навыков (заезд в бокс, параллельная парковка и прочие) и городские тесты (разгон, торможение, разворот и прочее). Протяженность экзамена при получении категории B составит 30 минут. Для получающих мотоциклетную категорию А схема экзамена не меняется.

Меняется также система оценки на экзамене. Разговор по телефону и непристегнутый ремень безопасности во время езды будут считаться грубыми ошибками —тестирование сразу прекращается, гражданин отправляется на переэкзаменовку.

В экзаменационном автомобиле, согласно новым правилам, сможет присутствовать «наблюдатель» — представитель автошколы или профильной ассоциации. «Участие наблюдателей поможет добиться повышения прозрачности экзамена и разрешить возможные спорные ситуации», — пояснили в ГИБДД.

Юридически новые правила закреплены в постановлении правительства №1097 «О допуске к управлению транспортными средствами» и административном регламенте по сдаче экзаменов, который будет утвержден приказом МВД (сейчас находится на регистрации в Минюсте).

Подробнее о новых правила прием экзамена на права — в материале «Ъ» «Кандидатам в водители затягивают ремни».