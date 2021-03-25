Россия с 1 апреля возобновляет авиасообщение с Германией, Таджикистаном и Узбекистаном

Россия c 1 апреля возобновляет авиасообщение с Германией, Узбекистаном, Таджикистаном, Венесуэлой, Сирией и Шри-Ланкой, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Кроме того, увеличено число городов, из которых можно будет улететь за границу.

Авиасообщение возобновляется в режиме:

с Венесуэлой — Москва—Каракас два раза в неделю;

с Сирией — Москва—Дамаск один раз в неделю;

с Таджикистаном — Москва—Душанбе один раз в неделю;

с Узбекистаном — Москва—Ташкент один раз в неделю;

со Шри-Ланкой — Москва—Коломбо один раз в неделю;

с Германией — Франкфурт-на-Майне—Москва—Франкфурт-на-Майне пять раз в неделю, Франкфурт-на-Майне—Санкт-Петербург—Франкфурт-на-Майне три раза в неделю, Москва—Берлин—Москва пять раз в неделю и Москва—Франкфурт-на-Майне—Москва три раза в неделю.

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