Контрафакту вновь объявлен бой

Белый дом обновляет свои планы по борьбе с контрафактом, утвердив новую стратегию, рассчитанную до 2025 года,— в течение трех месяцев Минпромторг должен подготовить план мероприятий для ее исполнения. Пока же стратегией закрепляются ориентиры этой работы — в частности, продолжение работы по развитию системы маркировки. В связи с этим ведомство вновь предлагает предоставлять предпринимателям льготные займы для покупки необходимого для маркировки оборудования. Обычно публичным аргументом производителей против ее расширения является рост себестоимости и цен, Минпромторг считает возможным отнести часть этих расходов на счет бюджета — это довольно незначительные траты.

Правительство утвердило стратегию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции до 2025 года — как пояснил вчера на совещании со своими заместителями премьер Михаил Мишустин, она нацелена на сокращение объемов контрафакта и снижение его влияния на развитие экономики и социальной сферы. Документ носит скорее описательный характер — для его реализации премьер поручил Минпромторгу в течение трех месяцев подготовить план мероприятий.

Новая стратегия должна заменить ранее действовавшую, рассчитанную до 2020 года. Эти документы в целом похожи, но в новой версии оценка ситуации с контрафактом выглядит несколько оптимистичнее. Так, в стратегии-2020 говорилось о том, что контрафакт является «одной из острейших проблем», связанной с низкой эффективностью контрольно-надзорных функций госорганов и судов, высокими коррупционными рисками и низким уровнем как доходов населения, так и предпринимательской этики. Сейчас Белый дом отмечает, что наличие контрафакта приводит к бюджетным потерям, снижает заинтересованность бизнеса в создании «высокоэффективных цепочек движения качественных товаров от производства к потребителю и в конечном итоге наносит вред жизни и здоровью граждан».

Впрочем, менее острой проблема пока не стала — за три квартала 2020 года ФТС выявила около 8,2 млн единиц контрафактной продукции, что превышает объемы зафиксированного за весь 2019 год контрафакта (7,6 млн). В фокусе внимания, согласно документу, на 2021–2022 годы остаются, в частности, пищевая промышленность, что объясняется рисками несоблюдения требований к безопасности, легкая — из-за высокой доли незаконного оборота, а также фармацевтика — из-за фальсификаций, нарушений требований маркировки и незаконного оборота через интернет-аптеки.

Одна из основных мер по борьбе с контрафактом в стратегии — развитие системы маркировки и прослеживаемости продукции. Напомним, она предполагает нанесение RFID-меток на меховые изделия и цифровых кодов на упаковки товаров других категорий. Сейчас маркируются табачная продукция, лекарства, обувь, парфюмерия, фототовары, шины и покрышки, а также ряд товаров легкой промышленности. В добровольном режиме стартовала маркировки молочной продукции, в экспериментальном — воды. По данным Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), в системе работает более 460 тыс. организаций, прослеживается 28,7 млрд кодов. По оценкам властей, это позволило вывести некоторые группы товаров из серой зоны: официальные продажи шуб выросли в десять раз, обуви — втрое.

Бизнес зачастую не разделяет энтузиазма властей в части расширения номенклатуры маркируемых товаров — стандартно предприниматели предупреждают о росте цен на свою продукцию (впрочем, очень редко с конкретными расчетами). Для финансовой поддержки бизнеса Минпромторг еще год назад предлагал ввести льготные займы на приобретение программно-аппаратных комплексов, но инициатива застопорилась на этапе проекта. Теперь ведомство вновь вернулось к той же, по существу, инициативе — разработан проект постановления правительства, предполагающий возможность для Фонда развития промышленности (ФРП) выдавать займы на эти цели. Как пояснили “Ъ” в Минпромторге, это будет актуально при расширении системы маркировки на новые товарные группы. Займы будут предоставлять из уже имеющихся у ФРП средств (в частности, от возврата ранее выданных займов, получения процентов) — условия будет определяться фондом по согласованию с ведомством. Сейчас фонд может предоставлять кредиты под 1% лишь на закупку оборудования для маркировки лекарств.

Евгения Крючкова