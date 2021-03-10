Медосвидетельствования уходят в госструктуры

Частные клиники просят Госдуму оставить за ними право проводить медицинское освидетельствование мигрантов. Ранее правительство внесло на рассмотрение пакет поправок, предполагающих, что после появления в РФ единой базы таких осмотров проводить их смогут только государственные медучреждения. По мнению предпринимателей, это приведет к росту нагрузки на участников ОМС и поставит под угрозу доступность медпомощи для россиян.

Частные медицинские организации раскритиковали правительственный законопроект о создании в РФ единой базы медосмотров россиян и медосвидетельствований мигрантов. Отзыв на документ ко второму чтению в комитет Госдумы по охране здоровья отправил уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов. К нему, в свою очередь, обратились представители Сургутской торгово-промышленной палаты.

Напомним, 26 января Госдума одобрила в первом чтении поправки правительства к законам о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и о правовом положении иностранных граждан. Они предполагают создание в РФ единой федеральной информационной системы, в которой будет храниться информация о результатах профилактических медосмотров россиян и медицинских освидетельствований мигрантов. В ходе таких обследований иностранцы сдают клинические анализы, в том числе на ВИЧ-инфекцию и сифилис, а также делают флюорографию грудной клетки, чтобы выявить туберкулез. При этом если профилактические осмотры, как и сейчас, смогут проводить как государственные, так и частные медорганизации, то медицинские освидетельствования полностью перейдут в ведение первых.

Как отмечают в своем обращении представители Сургутской торгово-промышленной палаты, запрет затронет более 1,5 тыс. частных клиник, которые сейчас оказывают такие услуги, это от трети до половины участников этого рынка. В 2019–2020 годах они заплатили в бюджет не менее 1 млрд руб. в виде налога на прибыль от этих услуг, а также 2,5 млрд руб. в виде страховых взносов. В этот период, по данным МВД, на которые ссылаются авторы письма, в медосвидетельствовании нуждались около 3 млн мигрантов, и ни само МВД, ни Минздрав, Роспотребнадзор или Росздравнадзор не зафиксировали каких-либо свидетельств «недобросовестного выполнения» этой услуги частными медорганизациями. В то же время, по оценке предпринимателей, ее перевод в государственный сектор здравоохранения потребует дополнительных бюджетных затрат и ограничит доступ граждан России к гарантированной медицинской помощи, поскольку государственные лечебные учреждения будут тратить ресурсы на обслуживание иностранных лиц и лиц без гражданства. Кроме этого, сужение круга медорганизаций может затруднить своевременную организацию мероприятий в случаях выявления заболеваний инфекционного, кожно-венерологического, противотуберкулезного профиля, а также коронавирусной инфекции.

В то же время, как отмечает источник “Ъ” в Госдуме, в законопроекте нет указаний на то, что проведение медицинских освидетельствований государственными клиниками будет происходить в рамках ОМС. «Они будут оказывать эту услугу за деньги, которые, наоборот, позволят им увеличить собственную финансовую устойчивость»,— отметил он.

Анастасия Мануйлова