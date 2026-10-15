«Аэрофлот» предупредил об отменах рейсов из-за ограничений на полеты
Аэрофлот корректирует расписание путем переноса или отмены рейсов из-за ограничений на полеты в аэропортах Московского авиационного узла 16 октября.
«Часть рейсов направлена на запасные аэродромы. Перелет данных рейсов будет осуществлен после снятия ограничений»,— указано в сообщении компании в Telegram. Также возможен перенос времени вылета с запасных аэродромов, добавили в пресс-службе.
Вечером 15 октября аэропорты Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский временно прекратили прием и отправление авиарейсов. Ограничения ввели около 23:45 мск. По информации мэра Москвы Сергея Собянина, с 23:00 на пути к столице было сбито 49 БПЛА.