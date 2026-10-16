Коворкинг сработался с инвестором
«Атолл Капитал» стал акционером Aspace
Фонд «Атолл Капитал» стал новым акционером оператора гибких офисов Aspace, получив до 25% долей в компании. По оценке экспертов, сумма сделки могла составить до 515 млн руб. Привлечение инвестора позволит оператору финансировать расширение сети без чрезмерного увеличения долговой нагрузки.
Новым акционером оператора гибких офисов Aspace стал институциональный инвестор — фонд «Атолл Капитал», который получил до 25% долей в компании, об этом “Ъ” сообщили стороны сделки. Директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков считает, что 25% акций в компании могут стоить 330–515 млн руб.
Решение приобрести доли в организации связано с потенциалом масштабирования бизнеса Aspace, поясняют в «Атолл Капитал». Основатель и гендиректор Aspace Иван Гуськов считает, что сделка поможет улучшить корпоративное управление и повысить инвестиционную привлекательность компании.
До этого 72,25% долей в компании контролировало АО «Мера недвижимости», 15% долей принадлежали Сергею Седову, остальные 12,75% — Ивану Гуськову. Вхождение нового инвестора в капитал приведет к пропорциональному сокращению долей текущих акционеров, считает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев.
За счет сделки Aspace получит необходимые для расширения сети финансы, сможет разделить риски и не полагаться только на заемные средства, отмечает директор направления рынков капитала IBC Real Estate Николай Горюнов. Новые площадки требуют значительных вложений в аренду, отделку и запуск, а долговая нагрузка при высоком темпе роста становится серьезным ограничителем, поясняет гендиректор Umbrella Consulting Group Кирилл Агапов.
Сейчас под управлением Aspace находится более 49 тыс. кв. м сервисных офисов. По объему управляемых коворкингов компания находится на втором месте по объему портфеля, уступая Space1, по данным CMWP. Ранее “Ъ” сообщал, что Aspace рассматривает возможность приобретения сети гибких офисов Multispace. Речь идет о четырех площадках в Москве, их общая площадь составляет 18,2 тыс. кв. м. Сделка оценивалась в 800–950 млн руб. (см. “Ъ” от 12 октября).
Выручка АО «А Спэйс», управляющего сетью коворкингов Aspace, за 2025 год увеличилась почти вдвое, до 1,5 млрд руб., чистая выручка — на 52%, до 1,1 млрд руб., следует из данных СПАРК.
«Атолл Капитал» — российская частная консалтинговая и инвестиционная компания, владелец — Сергей Фрейдин. Ее выручка по итогам 2025 года составила 323 млн руб., увеличившись на 23%, чистая прибыль достигла 19 млн руб., по данным СПАРК.
Интерес инвесторов к гибким офисам объясняется довольно активным развитием этого рынка. Только за три квартала 2026 года в Москве открылось коворкингов на 29 тыс. кв. м, что на 12% больше год к году, по данным Николая Горюнова. К концу текущего года объем рынка гибких офисов в Москве может достигнуть 454,5 тыс. кв. м, увеличившись за год на 8%, подсчитали в Remain. Интерес крупных инвесторов к сегменту может способствовать дальнейшей консолидации рынка, считают в CORE.XP.
Однако сейчас ситуация на этом рынке складывается не очень благоприятно для собственников из-за общего замедления деловой активности. Объем сделок с сервисными офисами в Москве по итогам 2026 года сократится на 25,4% год к году, до 7 тыс. рабочих мест, подсчитали Remain.
Газета «Коммерсантъ» №192от 16.10.2026, стр. 9