Коворкинг сработался с инвестором

Интерес инвесторов к гибким офисам объясняется довольно активным развитием этого рынка. Только за три квартала 2026 года в Москве открылось коворкингов на 29 тыс. кв. м, что на 12% больше год к году, по данным Николая Горюнова. К концу текущего года объем рынка гибких офисов в Москве может достигнуть 454,5 тыс. кв. м, увеличившись за год на 8%, подсчитали в Remain. Интерес крупных инвесторов к сегменту может способствовать дальнейшей консолидации рынка, считают в CORE.XP.