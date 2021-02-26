Главные новости к утру 26 февраля

Новые санкции Евросоюза против России из-за приговора оппозиционеру Алексею Навальному будут официально утверждены на следующей неделе, заявил глава Евросовета Шарль Мишель. Несколько дней назад главы МИДов стран—членов ЕС договорились о введении ограничительных мер. Кто будет внесен в список, пока неизвестно. О решении Брюсселя

США нанесли авиаудары по объектам на востоке Сирии. Как сообщил Пентагон, удары были нанесены по объектам военных группировок, поддерживаемых Ираном. Нанесение ударов одобрил президент США Джо Байден в ответ на последние атаки на американские объекты в Ираке. Ни Дамаск, ни Тегеран пока не комментировали произошедшее. Об обвинениях США в адрес Ирана

В Среднеуральский женский монастырь, духовником которого паства считает арестованного бывшего схиигумена Сергия, приехали сотрудники ОМОНа. Как сообщил собеседник “Ъ” в монастыре, на территории обители находится около 50 вооруженных человек. Они не предъявляли документов и не объясняли причин своего визита. О деле бывшего схиигумена

В матче 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» уступил загребскому «Динамо». Встреча прошла в Загребе и завершилась со счетом 1:0. Больше российских клубов в первенстве не осталось. Об итогах игры

За время пандемии коронавируса COVID-19 умерли 2 млн 506 тыс. заразившихся. За последние сутки умерли более 12 тыс. человек. Всего в мире зарегистрировано более 28,4 млн случаев заражения. О борьбе с пандемией

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