Боррель: ЕС введет санкции против ответственных за арест Навального, обвинение и приговор

В ближайшее время Евросоюз согласует новый санкционный список в отношении некоторых граждан России, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. По его словам, в список войдут те, кто ответственен за арест оппозиционера Алексея Навального, выдвижение ему обвинения и приговор.

«Что касается ситуации с Навальным, мы пришли к политическому согласию по вводу ограничительных мер против тех, кто причастен к его аресту, его приговору и преследованию. Для этого мы впервые намерены применить новый режим санкций за нарушение прав человека»,— рассказал господин Боррель на пресс-конференции по итогам заседания в Брюсселе (цитата по «Интерфаксу»).

Дипломат добавил, что решение о санкциях будет принято не позже, чем через неделю. «Я надеюсь, что все будет решено скоро. Возможно, это займет неделю. Я надеюсь, что не больше»,— уточнил он.

Также глава дипломатии ЕС заявил, что в список не войдут российские бизнесмены, так как на это нет юридических оснований: «Мы должны доказывать основания, это верховенство права, которое тоже нужно соблюдать. Мы не можем вводить санкции против людей, которые нам просто не нравятся».

Сегодня, 22 февраля, на заседании в Брюсселе министры иностранных дел стран—членов ЕС договорились о выработке ограничительных мер. Вопрос о расширении санкций инициировал сам господин Боррель после своего визита в Москву, где он призывал российские власти освободить господина Навального и прекратить преследование его сторонников. По информации источников Reuters, санкции могут ввести против глав СКР, Росгвардии, ФСИН и Генпрокуратуры.

В октябре 2020 года ЕС уже вводил персональные санкции в отношении ряда россиян в связи с ситуацией с Алексеем Навальным. Тогда в список попали шесть высокопоставленных чиновников, которые, по мнению представителей Брюсселя, должны нести ответственность за предполагаемое отравление оппозиционера. Также под санкции попал один научно-исследовательский институт. В Брюсселе утверждали, что институт участвовал в разработке и производстве химического оружия, включая вещество «Новичок».

О том, есть ли будущее у отношений России и Европы — в материале “Ъ” «Всплытие покажет».