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Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
Происшествия

В Ярославле при атаке беспилотников поврежден НПЗ

Сегодня ночью силы ПВО сбили 124 беспилотника вблизи нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Ярославле. Объект получил повреждения, сейчас там тушат пожар. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев в Telegram-канале.
При атаке осколочные ранения получили два сотрудника предприятия, добавил господин Евраев. Их доставили в больницу. Также обломками сбитых БПЛА выбиты стекла в нескольких многоквартирных и частных домах, повреждены личные автомобили жителей.
Движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено, рассказал губернатор. Однако в регионе продолжается действовать режим беспилотной опасности. Михаил Евраев также рекомендовал не приближаться к обломкам сбитых дронов в случае их обнаружения.
Атаки беспилотников
Ярославль
Ярославская область
Новости о нефти