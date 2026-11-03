В Ярославле при атаке беспилотников поврежден НПЗ

Движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено, рассказал губернатор. Однако в регионе продолжается действовать режим беспилотной опасности. Михаил Евраев также рекомендовал не приближаться к обломкам сбитых дронов в случае их обнаружения.