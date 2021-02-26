В мире от COVID-19 умерли более 2,5 млн человек

За время пандемии коронавируса COVID-19 умерли 2 млн 506 тыс. заразившихся, следует из данных университета Джонса Хопкинса. За последние сутки умерли более 12 тыс. человек.

Всего в мире зарегистрировано более 28,4 млн случаев заражения. За последние 24 часа выявлено более 444 тыс. заразившихся. Случаи заражения зафиксированы в 192 странах мира.

Лидерами по числу заразившихся остаются США (28,4 млн), Индия (11 млн), Бразилия (10,3 млн), Великобритания (4,1 млн) и Россия (4,1 млн). Наибольшее число смертей зафиксировано в США (508 тыс.), Бразилии (250 тыс.) и Мексике (182 тыс.). Россия занимает восьмое место: в стране умерли более 83 тыс. заразившихся.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в мире в декабре 2020 года. По доле привитого населения с большим отрывом лидируют ОАЭ (43,2%), Израиль (42,8%) и Великобритания (22,6%). В России привились около 1,5% населения.

Во сколько обойдутся миру вакцины от COVID-19 — в материале “Ъ” «Гонка за миллиардами».