Минтранс предложил запретить ездить на питбайках по дорогам общего пользования

Требования к движению питбайков не зафиксированы в правилах, отмечает Минтранс. Регистрировать этот вид транспорта по закону не обязательно. При этом в ГИБДД отмечают, что статистика по гибели подростков в ДТП с питбайками растет каждый год. Кроме того, под запрет может попасть другая самодельная техника, если на нее нет документов.