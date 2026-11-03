Минтранс предложил запретить ездить на питбайках по дорогам общего пользования
Минтранс России предложил запретить движение по дорогам общего пользования для «средств и механизмов, требования к движению которых не установлены правилами». В частности, под это определение попадает популярный у подростков питбайк — мини-мотоцикл для трюков. Изменения министерство предлагает внести в Правила дорожного движения. С текстом проекта Минтранса ознакомился «Ъ».
Требования к движению питбайков не зафиксированы в правилах, отмечает Минтранс. Регистрировать этот вид транспорта по закону не обязательно. При этом в ГИБДД отмечают, что статистика по гибели подростков в ДТП с питбайками растет каждый год. Кроме того, под запрет может попасть другая самодельная техника, если на нее нет документов.
Кроме того, Минтранс предложил ограничить движение на «территории общего пользования» — улицах, бульварах, набережных и в скверах — для водителей электросамокатов младше 16 лет. Подростки постарше и взрослые смогут ездить по велодорожкам, велосипедным зонам, проезжей части жилой зоны и полосам для велосипедистов. Минтранс опубликует проект для общественного обсуждения в ближайшее время.