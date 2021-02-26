Главные анонсы 26 февраля

В Москве пройдут переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Афганистана Мохаммадом Ханифом Атмаром.

Мосгорсуд рассмотрит уголовное дело в отношении депутата Госдумы Вадима Белоусова и его тещи Маргариты Бутаковой — бывшего главного бухгалтера челябинского ОАО «Первый хлебокомбинат». Их обвиняют в получении взяток на общую сумму более 3 млрд руб. в составе преступной группы, в которую, по данным следствия, входил также бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич. О деле

После перерыва возобновится чемпионат России по футболу. В Саранске состоится матч «Тамбов»—«Ротор».

В Ньоне (Швейцария) пройдет жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы UEFA.