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Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
Мир

Армия России поразила локомотивы в Сумах, Днепропетровске и Харьковской области

Российские вооруженные силы поразили четыре локомотива в Сумах, Днепропетровске и Харьковской области, сообщило Минобороны РФ. Удары были нанесены беспилотниками «Герань». Министерство опубликовало видеоролик с кадрами атак.
В октябре российское Минобороны отчитывалось о поражении локомотивов на Украине как минимум дважды. 12 октября российские военнослужащие атаковали четыре локомотива в районах Одессы, Кривого Рога и Пятихатки в Днепропетровской области. 14 октября Минобороны сообщало об ударе по железнодорожному локомотиву в Киевской области.
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