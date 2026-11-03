Армия России поразила локомотивы в Сумах, Днепропетровске и Харьковской области
Российские вооруженные силы поразили четыре локомотива в Сумах, Днепропетровске и Харьковской области, сообщило Минобороны РФ. Удары были нанесены беспилотниками «Герань». Министерство опубликовало видеоролик с кадрами атак.
В октябре российское Минобороны отчитывалось о поражении локомотивов на Украине как минимум дважды. 12 октября российские военнослужащие атаковали четыре локомотива в районах Одессы, Кривого Рога и Пятихатки в Днепропетровской области. 14 октября Минобороны сообщало об ударе по железнодорожному локомотиву в Киевской области.