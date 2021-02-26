Силовики проводят обыски в Среднеуральском женском монастыре

В Среднеуральский женский монастырь, духовником которого паства считает арестованного бывшего схиигумена Сергия, приехали сотрудники ОМОНа. Как сообщил собеседник “Ъ” в монастыре, на территории обители находится около 50 вооруженных человек. Они не предъявляли документов и не объясняли причин своего визита.

«Около двух часов ночи (00:00 мск) они ворвались в кельи, жилые помещения, били окна, не объясняя причин. Особенно тщательно обыскивали Иоанна-Богословский монастырь, в котором проживают некоторые священнослужители и монахи. Все это время сестры находятся на 30-градусном морозе на улице. Священников и монахинь силовики разделили друг от друга»,— рассказал собеседник.

Адвокат экс-схиигумена Сергия Светлана Герасимова рассказала, что, по предварительной информации, силовики разыскивают келейника ее подзащитного отца Силуана. По данным адвоката, на пятницу, 26 февраля, был назначен допрос отца Силуана. Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге работает следственная группа второго отдела по расследованию особо важных дел СКР. Они уже вызывали на допрос 25 монахинь, каждая из которых отказалась давать показания. Этот отдел занимается расследованием уголовного дела в отношении экс-схиигумена Сергия.

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«Руководитель следственной группы заявил, что прямого отношения они к этому не имеют. Сказали, что оперативники выполняют оперативные мероприятия. Насколько я понимаю, сопровождает это мероприятие ФСБ во взаимодействии с ОМОНом»,— рассказал адвокат Дмитрий Савченко.

Напомним, бывшему клирику инкриминируют ч.3 ст.110.1 УК РФ (склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица), ч.3 ст.148 и ч.1 ст.330 УК РФ (нарушение права на свободу вероисповеданий и самоуправство). Он был задержан 29 декабря 2020 года во время штурма монастыря. В четверг, 25 февраля, Басманный районный суд Москвы продлил его арест до 28 мая.

О развитии дела — в материале “Ъ” «Звезды сошлись за Сергия».

Татьяна Дрогаева, Екатеринбург