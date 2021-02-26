Россия попрощалась с евровесной

Российские клубы завершили свое выступление в еврокубках в сезоне-2020/21. Последним из них это сделал «Краснодар», который в 1/16 финала Лиги Европы через неделю после домашнего поражения от загребского «Динамо» проиграл и на выезде — 0:1.

После домашнего поражения недельной давности со счетом 2:3 надежд на выход «Краснодара» в 1/8 финала было очень мало. Тем более, что следом он вылетел из Кубка России, показав невзрачный футбол на своем поле в воскресном матче против «Сочи». Старание у футболистов вроде бы есть, но игра не идет. И сможет ли справиться с ситуацией уже в рамках чемпионата России главный тренер Мурад Мусаев, пока не ясно.

Ответный матч с загребским «Динамо» на стадионе Maximir, где также играет сборная Хорватии, российский клуб начал довольно активно, но до явных угроз воротам хозяев дело не доходило. А затем лидер хорватского чемпионата напомнил, что оставлять его игроков без прикрытия весьма легкомысленно. Правда, вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев, заменивший снова не попавшего в запас Матвея Сафонова и неудачника первой встречи Евгения Городова, после удара низом Луки Иванушеца перевел мяч на угловой. Однако на 31-й минуте он выручить свою команду уже не смог. Голевая атака «Динамо» началась после ошибки полузащиты «Краснодара», потерявшей мяч на ровном месте. А затем динамовцы очень четко вывели на удар Мислава Оршича, которому никто не помешал.

В конце первого тайма из выгодного положения, во многом созданного усилиями Алексея Ионова, промазал Реми Кабелла, и на перерыв «Динамо» уходило уже стопроцентным фаворитом. А во втором тайме его территориальное преимущество лишь возросло, и 19-летнему Агкацеву понадобилось снова демонстрировать свой уровень, отражая опасный выстрел Арияна Адеми. За оставшиеся 25 минут ничего существенного на поле не произошло. В итоге — 1:0.

Таким образом, «Краснодар» последним из российских клубов завершил безрадостное для них выступление в еврокубках в этом сезоне, а «Динамо» сыграет в 1/8 финала Лиги Европы. Туда же пробилось другое «Динамо» — киевское, как и донецкий «Шахтер». А еще — английские «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Тоттенхем», испанские «Гранада» и «Вильярреал», итальянские «Рома» и «Милан», норвежский «Мольде», шотландский «Рейнджерс», голландский «Аякс», швейцарский «Янг Бойз», чешская «Славия» и греческий «Олимпиакос».

Евгений Федяков