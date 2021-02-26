США нанесли авиаудары по объектам проиранского ополчения в Сирии

ВС США нанесли в Сирии несколько авиаударов по объектам, которые, по мнению Вашингтона, принадлежат силам, поддерживаемым Ираном, сообщили Reuters и Politico со ссылкой на источники. По информации СМИ, нанесение ударов одобрил президент США Джо Байден в ответ на последние атаки на американские объекты в Ираке. Позднее Пентагон подтвердил авиаудары.

«По указанию президента Байдена ВС США ранее этим вечером нанесли авиаудары по объектам инфраструктуры, используемой поддерживаемыми Ираном группами боевиков на востоке Сирии. Эти удары были санкционированы в ответ на недавние нападения на контингент США и коалиции в Ираке»,— говорится в заявлении Пентагона.

Ведомство уточнило, что удары разрушили ряд объектов, расположенных на контрольно-пограничном пункте, который использовали поддерживаемые Ираном военизированные группировки, включая «Катаиб Хезболлах» и «Катаиб Сайид аш-Шухада».

«Этот соразмерный военный ответ был осуществлен вместе с дипломатическими мерами, включая консультации с партнерами по коалиции <...> В то же время мы действовали в решительном стиле, направленном на деэскалацию общей ситуации как в Восточной Сирии, так и в Ираке»,— уточняется в сообщении.

Как уточнили источники Politico, США нанесли три отдельных ракетных удара. Ни Дамаск, ни Тегеран пока не комментировали произошедшее.

Несколько дней назад ракетному обстрелу подверглось посольство США в Багдаде. В результате обстрела никто не пострадал. Обстрелы так называемой «зеленой зоны», где находятся посольство США и государственные учреждения Ирака, происходят регулярно. В конце декабря 2020 года Вашингтон заявил, что может закрыть посольство в Багдаде в случае, если обстрелы не прекратятся. Ответственность за обстрелы США возлагают на Иран и иракские шиитские группировки.

О ситуации в Ираке — в материале “Ъ” «Террористы вернулись в Багдад».