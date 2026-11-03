МИД: Россия в ответ на санкции может ограничивать ввоз товаров из Европы
В ответ на санкции Евросоюза (ЕС) Россия может повысить ставки ввозных пошлин на выбранную продукцию, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. По его словам, другой ответной мерой может быть ограничение ввоза некоторых товаров из Европы.
Как пояснил господин Биричевский, в России разработан межведомственный механизм, в рамках которого оперативно принимают ответные меры, но после «всестороннего анализа» с участием представителей органов власти и бизнеса. «Меры могут включать повышение ставок ввозных таможенных пошлин на конкретную продукцию из недружественных стран, ограничение ввоза в Россию определенной группы товаров, квотирование экспорта и импорта и другие»,— сказал дипломат в интервью «РИА Новости».
12 октября главы МИД стран ЕС утвердили 22-й пакет санкций в отношении России. В него вошли почти 1,6 тыс. физических и юридических лиц. Это стало крупнейшим расширением санкционного списка с начала военной операции на Украине. В том же месяце The Daily Telegraph сообщила, что страны Европы совместно с Украиной разрабатывают новый пакет санкций против России. По данным Politico, представить пакет могут до конца года.