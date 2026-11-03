МИД: Россия в ответ на санкции может ограничивать ввоз товаров из Европы

В ответ на санкции Евросоюза (ЕС) Россия может повысить ставки ввозных пошлин на выбранную продукцию, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. По его словам, другой ответной мерой может быть ограничение ввоза некоторых товаров из Европы.