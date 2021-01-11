Звезды сошлись за Сергия

Сторонники лишенного сана отца Сергия (Романов) попросили президента Владимира Путина разобраться в обстоятельствах штурма Среднеуральского монастыря и последующего ареста их духовного наставника. Под обращением подписались хоккеист Павел Дацюк, артист шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов и актриса Мария Шукшина. Они считают действия силовиков неконституционными, а предъявленные отцу Сергию обвинения надуманными. Он арестован по обвинению в склонении детей к суициду, нарушении права на свободу вероисповеданий и самоуправстве.

Обращение к Владимиру Путину Павел Дацюк, Мария Шукшина и Дмитрий Соколов опубликовали в Instagram. Там же они разместили небольшой документальный фильм о штурме Среднеуральского монастыря в ночь на 29 декабря.

Как указано в обращении к президенту, около 00:30 местного времени несколько сотен вооруженных людей с применением спецтехники ворвались в монастырь. Не предъявляя документов, они вывезли отца Сергия, после чего устроили погромы и беспорядки на территории обители, рассказывают сторонники в обращении. В момент штурма в монастыре, по оценкам сторонников, находились около 500 человек, среди которых были монахини, послушницы и паломники. Они простояли на морозе несколько часов, пока шли обыски.

«Среди насельников есть пострадавшие, которые получили не только моральные травмы от издевательств, запугиваний и насмешек со стороны силовиков, но и физические увечья»,— говорится в письме. Сторонники опального священнослужителя указывают, что в ходе обысков была изъята вся документация, в том числе личные документы насельников, ценности и архивы. В письме отмечается, что до этого силовики неоднократно проводили проверки в монастыре и не находили там нарушений.

Сам экс-схиигумен Сергий был доставлен в здание СКР по Свердловской области, где ему предъявили обвинение в совершении преступлений по ч. 3 ст. 110.1 УК РФ (склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица), ч. 3 ст. 148 и ч. 1 ст. 330 УК РФ (нарушение права на свободу вероисповеданий и самоуправство). Дело расследует второй отдел по расследованию особо важных дел центрального аппарата СКР. Обвиняемого конвоировали в Москву, где Басманный райсуд арестовал его до 28 февраля. Защита обжаловала решение суда, дата рассмотрения апелляции пока не назначена. Свою вину экс-схиигумен не признает.

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В обращении сторонники указывают, что в своих проповедях Сергий никогда не призывал к суицидам. Все его проповеди «пронизаны христианской любовью» и «любовью к отечеству», сообщается в письме. Все обвинения сторонники считают надуманными, а действия силовиков называют противоправными и антиконституционными. «Просим вас, Владимир Владимирович, с учетом мощнейшего резонанса этого события лично разобраться в произошедшем. А также разобраться в незаконном, по нашему мнению, заключении под стражу схиигумена Сергия»,— говорится в письме.

О том, что сейчас происходит в монастыре, сторонники отца Сергия, а также представители епархии не говорят. Отметим, что после штурма монастыря суд на 15 суток арестовал представителя экс-схиигумена Сергия Всеволода Могучева. Ему вменяют ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Срок ареста закончится на этой неделе.

Напомним, защита Сергия ранее неоднократно связывала уголовные дела с внутрицерковным конфликтом, который произошел на фоне пандемии. Сергий критиковал федеральные власти и руководство РПЦ за закрытие храмов во время режима самоизоляции. Он был оштрафован судом за фейки о коронавирусе и экстремизм в своей проповеди, размещенной на YouTube. Позже его лишили сана и отлучили от церкви.

Татьяна Дрогаева, Екатеринбург