Главред «Медиазоны» вышел после 15 суток ареста за ретвит

Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов освободился из спецприемника в Сахарово после 15 суток административного ареста. Журналист был арестован 3 февраля за ретвит интернет-мема.

Ранее господин Смирнов обратился в Европейский суд по правам человека с жалобой на свой арест. В жалобе отмечается, что российские власти в административном деле журналиста нарушили сразу девять статей Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Сергей Смирнов был арестован в Москве 3 февраля на 25 суток. Суд признал его виновным в повторном нарушении правил митинга (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Журналист ретвитнул шутку о своем внешнем сходстве с лидером панк-группы «Тараканы» Дмитрием Спириным. На иллюстрации был изображен музыкант и указано время акции протеста. 9 февраля суд отказался оправдать журналиста, но сократил срок ареста с 25 до 15 суток.

О решении суда — в материале “Ъ” «Средство массовой изоляции».