Главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова арестовали на 25 суток

Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов арестован на 25 суток за пост с указанием времени акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января. Судья Тверского райсуда Москвы Александр Меркулов признал господина Смирнова виновным в повторном нарушении правил проведения митинга (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Поводом для административного преследования Сергея Смирнова стал ретвит интернет-мема о внешнем сходстве главного редактора «Медиазоны» с лидером панк-группы «Тараканы» Дмитрием «Сидом» Спириным. На иллюстрации был изображен музыкант и указано время акции. В полицейском протоколе сообщалось, что таким образом Сергей Смирнов «совершил организацию публичного мероприятия».

27 января в квартиру матери, где зарегистрирован Сергей Смирнов, пришли с обыском. Полицейские изъяли несколько книг и жесткий диск. 30 января полицейские задержали журналиста во время прогулки с пятилетним сыном. Его отпустили с обязательством о явке в суд.

«В действиях Сергея Смирнова нет призыва участвовать в массовом мероприятии, он не является его организатором,— заявил адвокат господина Смирнова Федор Сирош.— Приговор строится исключительно на рапорте оперативника Центра "Э" Гребенчукова, что недопустимо. Судья Меркулов отказал нам в проведении лингвистической экспертизы, в вызове в суд самого оперативника, не стал делать собственные выводы, а просто скопировал их у обвинителя».

Российские медиа объявили об акции солидарности в защиту Сергея Смирнова. Издания РБК, The Bell, «Холод», «Такие дела», «Сноб», «МБХ медиа», «Эхо Москвы» и «Эхо Москвы в Петербурге», канал «Дождь» и другие осудили арест Смирнова. Редактор отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов заявил, что в ближайшие 25 дней «Новая газета» будет перепечатывать «ключевые тексты» «Медиазоны».

Также в среду стало известно, что два ареста по 30 суток грозят журналисту «Новой газеты» и муниципальному депутату Москвы Илье Азару. Из административных протоколов (также по ч. 8 ст. 20.2 КоАП), опубликованных проектом «Апология протеста», следует, что господин Азар призывал неограниченный круг лиц к участию в прошлогодних публичных акциях: 12 марта — против поправок к Конституции, 13 июля — в поддержку обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова (экс-журналиста “Ъ”, советника главы «Роскосмоса»). Суд состоится 18 февраля.

Мария Литвинова, Мария Старикова