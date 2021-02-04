Заявление “Ъ” в связи с арестом главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова

Наш коллега, главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов 3 февраля был арестован на 25 суток — фактически за репост шутки о его внешнем сходстве с фронтменом группы «Тараканы» Дмитрием Спириным. В публикации, которую перепостил Сергей Смирнов, упоминалось время акции в поддержку Алексея Навального — полиция и суд сочли это призывом к участию в несанкционированном митинге. Сам Сергей Смирнов, по его словам, на митинг не ходил и находился дома.

Как и сотрудники ряда других российских СМИ, мы считаем арест Сергея Смирнова давлением на «Медиазону» — и попыткой запугать других журналистов.

Наша задача — объективно рассказывать обществу о происходящем. Мы сообщали как про избиения протестующих полицейскими дубинками, так и про агрессию, проявленную по отношению к полицейским. Но теперь выполнять эту работу стало опаснее. И дело не только в истории Сергея Смирнова. В последние дни сотрудников СМИ, освещающих акции протеста, задерживают и бьют, не давая им выполнять профессиональный долг в соответствии с законом. Мы сталкиваемся с нежеланием сотрудников правоохранительных органов соблюдать установленные ими же правила работы журналистов на массовых мероприятиях.

Вот лишь несколько примеров. 23 января на Пушкинской площади дубинкой рассекли кожу на голове журналистке «Новой газеты» Елизавете Кирпановой. Там же ударили дубинкой корреспондента «Медузы» Кристину Сафонову и избили фотографа Znak.com Георгия Маркова. Сотрудника Real Viewer Федора Худокормова во время его работы по освещению событий 2 февраля грубо обругал и дважды ударил дубинкой по голове сотрудник ОМОНа. Все эти коллеги были в светоотражательных жилетах, которые требует носить МВД. Нападавшие ни в одном случае не установлены.

“Ъ” ожидает тщательной проверки обоснованности ареста Сергея Смирнова и публичных разъяснений по каждому факту задержания и избиения журналистов, освещающих акции протеста.

Но проблема не ограничивается журналистами. За последние недели мы стали свидетелями крайне жестких действий сотрудников силовых структур по отношению к участникам протестов. Впервые за долгие годы мы видим настолько широкое применение дубинок и электрошокеров — при беспрецедентно массовых задержаниях. Особую тревогу вызывает систематический недопуск адвокатов к задержанным участникам протестов.

Мы считаем, что признание акций протеста несогласованными и незаконными не оправдывает избыточного применения силы и спецсредств. Избиения и массовые задержания не должны стать нормой в нашей стране.