Накопи себе сам
Будущим пенсионерам в ОЭСР рекомендовано увеличить взносы «на старость» на 10%
За последние 25 лет объем средств, аккумулированных в государственных накопительных пенсионных системах развитых стран, вырос более чем на 40%, сообщается в докладе ОЭСР. Однако даже с учетом такого существенного роста значительная часть граждан этих государств по окончании трудовой деятельности может столкнуться со снижением уровня жизни — для обеспечения «адекватного дохода» после ухода с рынка труда им необходимо увеличить свои общие текущие пенсионные взносы минимум на 10%, подсчитали эксперты организации.
В опубликованном ОЭСР обзоре пенсионных систем (Pensions Outlook 2026) отмечается, что в течение следующих 25 лет население развитых стран будет стремительно стареть: к 2050 году на каждые 100 человек в возрасте от 20 до 64 лет будет приходиться 52 человека в возрасте 65 лет и старше — против 33 в 2025-м и 22 в 2000 году. Уже сейчас доля людей старше 65 лет в странах ОЭСР выросла до 19% населения с 14% в 2000 году.
Такая динамика в последние годы вынудила правительства большинства развитых стран пойти на повышение возраста выхода на пенсию — в условиях увеличения продолжительности жизни это казалось одним из наиболее эффективных способов сэкономить ресурсы страховой составляющей национальных пенсионных систем. В результате средний возраст выхода на пенсию в странах ОЭСР вырастет с 63,8 до 65,9 года к 2060 году. Установленный властями возраст выхода на пенсию будет варьироваться от 62 лет в Колумбии, Люксембурге и Словении до 70 лет и более в Дании, Эстонии, Италии, Нидерландах и Швеции.
Впрочем, повышением пенсионного возраста дело не ограничивалось. Правительства стран ОЭСР увеличивали инвестиции в благосостояние будущих пенсионеров, расширяя государственные накопительные пенсионные программы. Особенно стремительно их объем рос в последние годы, после того как ряд стран, например Франция, не смогли повысить пенсионный возраст в ранее запланированных пределах. Если в 2001 году совокупный объем средств накопительных пенсионных систем составлял 62% от общего размера ВВП стран ОЭСР, то сейчас он достиг 106% ($78 трлн). Показатель, впрочем, сильно варьируется: если пенсионные активы восьми стран ОЭСР (в том числе США, Австралии и Дании) превышают их национальный ВВП, то в 17 они составляют менее 20% ВВП, в девяти — от 20% до 50%.
Но, несмотря на это, а также на положительную долгосрочную реальную доходность пенсионных инвестиций в последние десять лет в 24 из 31 проанализированной страны ОЭСР, многие граждане этих государств после выхода на пенсию могут столкнуться со снижением уровня жизни, отмечается в докладе. Чтобы избежать этого, им необходимо не только делать взносы в государственную пенсионную систему — страховую и накопительную, но и формировать будущий доход за счет добровольных долгосрочных инвестиций. Так, мужчинам со средней зарплатой необходимо увеличить общие текущие пенсионные взносы минимум на 10%, для того чтобы обеспечить «адекватный доход» после ухода с рынка труда, женщинам — на 11%. Но это может быть проблематично с учетом динамики зарплат в странах ОЭСР — в последние годы они увеличиваются на 2–3% в год.
В России накопительный компонент государственной пенсионной системы развивается противоречиво. В 2014 году, спустя 12 лет после внедрения, формирование накоплений было заморожено. С 2024 года в РФ действует аналог добровольной пенсионной системы — программа долгосрочных сбережений, обеспеченная государственными гарантиями и механизмом софинансирования. Участие в ней приняли около 10 млн человек. Пока объем совокупных пенсионных накоплений, сформированных в рамках как добровольной, так и государственной пенсионных программ, не превышает 5% ВВП.
Газета «Коммерсантъ» №208от 11.11.2026, стр. 2