Накопи себе сам

Но, несмотря на это, а также на положительную долгосрочную реальную доходность пенсионных инвестиций в последние десять лет в 24 из 31 проанализированной страны ОЭСР, многие граждане этих государств после выхода на пенсию могут столкнуться со снижением уровня жизни, отмечается в докладе. Чтобы избежать этого, им необходимо не только делать взносы в государственную пенсионную систему — страховую и накопительную, но и формировать будущий доход за счет добровольных долгосрочных инвестиций. Так, мужчинам со средней зарплатой необходимо увеличить общие текущие пенсионные взносы минимум на 10%, для того чтобы обеспечить «адекватный доход» после ухода с рынка труда, женщинам — на 11%. Но это может быть проблематично с учетом динамики зарплат в странах ОЭСР — в последние годы они увеличиваются на 2–3% в год.