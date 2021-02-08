Суд сократил арест главреда «Медиазоны» до 15 суток

Мосгорсуд отклонил жалобу на административный арест главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова, но сократил срок ареста до 15 суток. Тверской суд Москвы в среду, 3 февраля, арестовал его на 25 суток из-за ретвита с указанием времени акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января.

Заявление “Ъ” в связи с арестом главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова Читать далее

Господин Смирнов был признан виновным в повторном нарушении правил проведения митинга (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Поводом для административного преследования Сергея Смирнова стал ретвит интернет-мема о внешнем сходстве главного редактора «Медиазоны» с лидером панк-группы «Тараканы» Дмитрием «Сидом» Спириным. На иллюстрации был изображен музыкант и указано время акции. В полицейском протоколе сообщалось, что таким образом господин Смирнов «совершил организацию публичного мероприятия».

На сегодняшнем заседании суда господин Смирнов пытался объяснить, что твит был шуткой. «Это классическая шутка, я таких ретвичу по 10 штук в день»,— сказал он (цитата по «Медиазоне»). «Каким образом я из этого ретвита становлюсь организатором акции, учитывая, что я написал тысячу других твитов ни к чему не призывая? Я главный редактор, журналист, я на акции хожу исключительно как журналист»,— добавил Сергей Смирнов.

Ранее сегодня, 8 февраля, здание Мосгорсуда было эвакуировано из-за поступившего сообщения о заложенном взрывном устройстве. Все заседания были приостановлены. Сообщение о бомбе оказалось ложным.