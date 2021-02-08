08 февраля, понедельник
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ   |  купить фото

Суд сократил арест главреда «Медиазоны» до 15 суток

Мосгорсуд отклонил жалобу на административный арест главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова, но сократил срок ареста до 15 суток. Тверской суд Москвы в среду, 3 февраля, арестовал его на 25 суток из-за ретвита с указанием времени акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января.

Заявление “Ъ” в связи с арестом главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова

Читать далее

Господин Смирнов был признан виновным в повторном нарушении правил проведения митинга (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Поводом для административного преследования Сергея Смирнова стал ретвит интернет-мема о внешнем сходстве главного редактора «Медиазоны» с лидером панк-группы «Тараканы» Дмитрием «Сидом» Спириным. На иллюстрации был изображен музыкант и указано время акции. В полицейском протоколе сообщалось, что таким образом господин Смирнов «совершил организацию публичного мероприятия».

На сегодняшнем заседании суда господин Смирнов пытался объяснить, что твит был шуткой. «Это классическая шутка, я таких ретвичу по 10 штук в день»,— сказал он (цитата по «Медиазоне»). «Каким образом я из этого ретвита становлюсь организатором акции, учитывая, что я написал тысячу других твитов ни к чему не призывая? Я главный редактор, журналист, я на акции хожу исключительно как журналист»,— добавил Сергей Смирнов.

Ранее сегодня, 8 февраля, здание Мосгорсуда было эвакуировано из-за поступившего сообщения о заложенном взрывном устройстве. Все заседания были приостановлены. Сообщение о бомбе оказалось ложным.

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя