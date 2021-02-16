Главред «Медиазоны» подал в ЕСПЧ жалобу на арест за ретвит шутки

Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на свой арест в 15 суток за ретвит шутки о самом себе и на условия содержания в спецприемнике. В жалобе отмечается, что российские власти в административном деле господина Смирнова нарушили сразу девять статей Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Заявление “Ъ” в связи с арестом Сергея Смирнова Читать далее

Интересы Сергея Смирнова будет представлять старший партнер «Апологии протеста», адвокат Александр Передрук.

Сергей Смирнов был арестован в Москве 3 февраля на 25 суток. Суд признал его виновным в повторном нарушении правил митинга (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Основанием для ареста стал ретвит интернет-мема, который известен в журналистском сообществе около двух лет и касается внешнего сходства главреда «Медиазоны» и лидера панк-группы «Тараканы» Дмитрия Спирина. 9 февраля суд отказался оправдать журналиста, но сократил срок ареста с 25 до 15 суток.

О решении суда — в материале “Ъ” «Средство массовой изоляции».