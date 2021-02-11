«Любовь против страха» напугали «Тахрир-аш-Шамом»

В четверг Генпрокуратура, Следственный комитет РФ и МВД выпустили предупреждения о недопустимости призывов и участия в несанкционированных акциях. Источники новостных агентств в правоохранительных органах предупредили, что террористическая организация «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) готовит боевиков для преступлений на массовых акциях. О каких именно акциях идет речь, в сообщениях ведомств не говорится. Однако в прошедший вторник координатор региональных штабов оппозиционного политика Алексея Навального Леонид Волков призвал горожан выйти 14 февраля во дворы на 15 минут и светить фонариками мобильных телефонов. Призыв господина Волкова вызвал негативную реакцию властей. Так, вице-спикер Госдумы Петр Толстой сравнил тех, кто будет 14 февраля светить фонариками, с «перебежчиками-коллаборационистами».

В четверг, 11 февраля, Следственный комитет, Генпрокуратура и МВД опубликовали предупреждения о недопустимости призывов и участия в несанкционированных акциях. В обращении Генпрокуратуры в том числе говорится не только об административной ответственности за участие в несогласованных акциях, но и об уголовной — за призывы к массовым беспорядкам. В сообщении МВД также говорится о том, что «по фактам преступлений, совершенных при проведении несанкционированных акций в январе-феврале текущего года» возбуждено 90 уголовных дел. При этом в предупреждениях ведомств не указано, о каких именно акциях идет речь.

Также сегодня источники ТАСС и «РИА Новости» в правоохранительных органах сообщили, что террористы, подконтрольные организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация запрещена в России), готовят боевиков для преступлений на массовых акциях в различных российских городах.

По словам источников агентств, была «получена информация о том, что главари террористического альянса "Хайят Тахрир аш-Шам" нацелили своих сторонников на совершение преступлений в различных городах России в местах проведения массовых уличных акций».

В числе тех, кто готовит боевиков для этих целей, источник назвал также террористические формирования «Джейш аль-Мухаджирин валь-Ансар», «Джамаат Таухид валь-Джихад», «Аджанд аль-Кавказ» (все они входят в «Хайят Тахрир аш-Шам»). Официальных предупреждений о готовящихся в России терактах пока не поступало.

Во вторник, 9 февраля, находящийся за границей руководитель региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков предложил жителям российских городов выйти вечером 14 февраля во дворы своих домов на 15 минут, включить фонарики в телефоне, сфотографировать флешмоб из окна многоэтажки и выложить снимки в соцсети с хештегом «любовь сильнее страха». По словам Леонида Волкова, такой акции «не мог бы помешать ОМОН», а сама она сплотит единомышленников. Это заявление противоречило более ранним сообщениям Леонида Волкова, согласно которым сторонники Алексея Навального намеревались отказаться от массовых акций до весны этого года.

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Напомним, 23 и 31 января, а также 2 февраля сторонники Алексея Навального провели несанкционированные митинги более чем в ста российских городах, протестуя против его задержания и решения суда о замене ему условного срока по делу «Ив Роше» на 2 года и 8 месяцев колонии. Акции сопровождались массовыми задержаниями.

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил об ответственности для нарушителей закона: «В кошки-мышки ни с кем играть не будем, но, безусловно, все наши правоохранители в случае нарушения закона виновных будут привлекать к ответственности». Тогда же официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила «Эху Москвы», что акция «Любовь против страха» организуется под влиянием Запада: «Там не фонарики, там цветочки бывают, ленточки. Вы что, забыли, как в парламент Грузии входили с розами в руках? Со стороны очень смешно было бы, если бы не знали, чем это закончится». Кроме того, в интервью «Первому каналу» госпожа Захарова назвала представителей ФБК (включен Минюстом в реестр иностранных агентов) «агентами влияния НАТО» и заявила, что Леонида Волкова там проинструктировали провести акцию 14 февраля.

Вчера вице-спикер Госдумы Петр Толстой, выступая на пленарном заседании Госдумы, заявил, что призывы светить фонариками в темноте, это «калька с действий перебежчиков-коллаборационистов во время блокады Ленинграда, когда они фонариками подсвечивали цели немецкой авиации».

Впрочем, сегодня Петр Толстой заявил “Ъ”, что имел в виду под «наводчиками» людей, «которые направляют в западные столицы списки граждан России, против которых надо принять санкции».

По его словам, «это и есть наведение огня вражеской авиации на цели на своей территории», он попросил не понимать все буквально: «Не каждый дурачок, который зажег фонарик, автоматически к ним присоединяется. Возможно, многие люди делают это из желания поучаствовать в таком массовом и общем действии». Вице-спикер Госдумы сказал, что не знает, как должна реагировать власть на акцию: «Если она не создает никому неудобств, то ради бога. Пусть люди выходят: хоть с фонариками, хоть с кошачьими хвостами, хоть с чем. Вопрос не в формальной стороне дела, а в содержательной. А содержательно — это попытка выдать за акцию поддержки людей псевдополитический манифест для отчета перед западными кураторами».

Кира Дюрягина, Андрей Винокуров, Иван Дарбиниекс