По информации газеты, сенаторы-республиканцы намерены заблокировать назначение как минимум двух кандидатур, внесенных в Сенат президентом Трампом. Это Остин Дэмер, которого господин Трамп хочет видеть помощником военного министра по вопросам стратегии, планирования и развития вооруженных сил, и Алекс Велес-Грин, предложенный Белым домом на пост заместителя главы политического управления Пентагона.