WP: сенаторы-республиканцы не поддержат кандидатов Трампа на посты в Пентагоне
Противоречия внутри Республиканской партии по поводу внешней и оборонной политики действующей администрации грозят сорвать ключевые назначения в военное министерство в самое неудачное для президента Дональда Трампа время, когда его контроль над верхней палатой американского Конгресса заканчивается. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает The Washington Post.
По информации газеты, сенаторы-республиканцы намерены заблокировать назначение как минимум двух кандидатур, внесенных в Сенат президентом Трампом. Это Остин Дэмер, которого господин Трамп хочет видеть помощником военного министра по вопросам стратегии, планирования и развития вооруженных сил, и Алекс Велес-Грин, предложенный Белым домом на пост заместителя главы политического управления Пентагона.
Господин Дэмер, как следует из справки о нем на сайте военного министерства, сейчас исполняет обязанности заместителя военного министра по политическим вопросам.
Господин Велес-Грин — глава аппарата заместителя военного министра по политическим вопросам и помощник военного министра по вопросам международной безопасности. В Пентагоне он, в частности, отвечал за пересмотр военного присутствия США в Европе и выступил главным автором Национальной оборонной стратегии 2026 года.
Кроме того, утверждает газета, серьезные проблемы с утверждением в сенате могут возникнуть у кандидата на пост министра военно-морских сил Хунга Као и начальника штаба Кристофера Ланива.