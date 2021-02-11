Госагентства сообщили о подготовке боевиками терактов на протестах в России

Террористы, подконтрольные организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (одно из названий запрещенной в России организации «Джебхат ан-Нусра») готовят боевиков для преступлений на массовых акциях в различных российских городах, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Получена информация о том, что главари террористического альянса "Хайят Тахрир аш-Шам" нацелили своих сторонников на совершение преступлений в различных городах России в местах проведения массовых уличных акций»,— сообщил источник.

«В этих целях лидерами террористических формирований "Джейш Мухаджирин валь Ансар", "Джамаат Таухид валь Джихад", "Аджанд аль Кавказ" и других структурно находящихся в "Хайят Тахрир аш-Шам" ведется подготовка наиболее доверенных и опытных боевиков из числа рекрутов, имеющих российское происхождение или завербованных в граничащих с Россией странах»,— сказал собеседник агентств.

Это сообщение поступило на фоне протестной активности в России. В этом году сторонники оппозиционера Алексея Навального провели уже три протестных акции — 23 и 31 января, а также в день суда над ним 2 февраля. Протестующие требуют освободить оппозиционера, которому суд заменил условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. 14 февраля сторонники господина Навального анонсировали политический флешмоб: выйти вечером во двор, зажечь фонарик на телефоне, а после выложить снимки в соцсети. Генпрокуратура, СКР и МВД предупредили об ответственности за несанкционированные акции.

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